На Урале толпа избила ветерана СВО без ноги и угнала его машину

В Каменске-Уральском Свердловской области группа мужчин избила 25-летнего ветерана специальной военной операции без ноги и угнала его иномарку. Об этом сообщает портал e1.ru .

Инцидент произошел в начале сентября. Вернувшийся после тяжелого ранения Валентин приехал на встречу со своим знакомым по имени Данил. Тот позвал его для разговора.

На месте на ветерана и приехавших с ним друзей напала толпа. В ходе конфликта участника СВО ударили кулаком, от чего тот упал на землю.

После этого находившийся в состоянии алкогольного опьянения Данил сел за руль автомобиля пострадавшего ветерана и скрылся. Один из приятелей бойца попытался воспрепятствовать угону, однако злоумышленник сбил его машиной. Задержать похитителя иномарки по горячим следам не получилось.

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