В Ленинском округе высадили 25 яблонь и 40 сосен

Участники акции «Сохраним лес» в День города Видного и Ленинского округа высадили в ЖК «Зеленые Аллеи» 25 декоративных яблонь и 40 кедровых сосен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День города Видного и Ленинского городского округа в ЖК «Зеленые Аллеи» высадили 25 декоративных яблонь сорта «Рудольф» и 40 кедровых сосен. Акция прошла в рамках ежегодной Всероссийской кампании «Сохраним лес». В посадке участвовали представители администрации, депутаты, жители и волонтеры.

Яблони разместили вдоль аллеи у Покровского храма, рядом с детской и спортивной площадками. Для участников организовали музыкальную программу и полевую кухню.

«Ранее жители „Зеленых Аллей“ обращались с просьбой высадить здесь яблони, и сегодня мы смогли ее реализовать. Рад, что инициативу снова поддержали и приняли участие в высадке деревьев. Такие совместные мероприятия помогают создавать комфортную среду и делают наши дворы и общественные пространства более приятными для жизни», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В мае 2026 года в жилом комплексе прошла международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», во время которой высадили более 50 саженцев сосны. Новая посадка продолжила озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.