Тула отметила 880-летие парадом оркестров и концертом Панайотова

На Казанской набережной гостей встречал гигантский яснополянский пряник, испеченный ко Дню города. На него ушло 10 килограммов яблочного повидла. В Тульском кремле впервые оборудовали зону паркура, где спортсмены показывали трюки, в том числе губернатору.

По маршруту от улицы Мосина через Металлистов до Кремлевского сада прошло театральное шествие. В нем участвовали 32 коллектива из Казани, Череповца, Уфы, Санкт-Петербурга, Калуги и Витебска. Дом молодежи стал площадкой национального фестиваля: гости готовили армянский плов в тыкве с сухофруктами, азербайджанский лаваш, молдавскую вертуту и виноградный сок.

В 18-й раз на площади Ленина выступили лучшие оркестры страны. Более 500 музыкантов исполнили не только классику, но и музыку из мультфильмов и композиции Майкла Джексона.

Вечером на сцену вышел хедлайнер праздника Александр Панайотов. Телеканал завершил прямую трансляцию пиротехническим шоу: небо над городом-героем осветили вспышки, а Тула начала 881-й год.

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