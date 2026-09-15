Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Россия проводит выборы в Государственную думу в интересах собственного народа. Об этом глава ЦИК рассказала на Международном фестивале молодежи, сообщает 66.ru .

«Мы можем проводить выборы в интересах нашего народа, а не чтобы понравиться дядям и тетям. В западных странах, например во Франции, выборы организуют министерства, которые входят в состав действующей исполнительной власти. И они еще пытаются нас учить», — отметила Элла Памфилова.

По ее словам, в организации выборов задействовано почти миллион человек, а избирательные комиссии она назвала «поистине народными». Она также заявила, что Россия, в отличие от Запада, никогда не выступала колонизатором и сохранила все народности.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Избиратели смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.