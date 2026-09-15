Калининградская область перенесла выдачу талонов к врачу на 7:00

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения отметила, что электронная регистратура будет открывать запись к врачу в 7:00. Ранее новые талоны появлялись в 00:00.

В ведомстве пояснили, что перенесли время для удобства жителей. Через «Госуслуги» и национальный мессенджер запись по-прежнему открывается ежедневно в 00:00. В этих сервисах также можно перенести или отменить визит.

Медицинский контакт-центр начинает запись через операторов в 7:00. Центр постепенно подключает детскую линию: до конца года к системе планируют подключить все детские поликлиники региона.

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