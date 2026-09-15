Директор МОНИИАГ Шмаков получил награду за вклад в репродуктивную медицину

Директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Роман Шмаков получил награду за вклад в развитие репродуктивной медицины на международной конференции в Москве в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека прошла в Москве в сентябре 2026 года в 36-й раз. Эксперты из России и других стран обсудили достижения и задачи репродуктивной медицины. В этом году профессиональное сообщество также отметило 40-летие рождения первого ребенка, зачатого методом экстракорпорального оплодотворения.

На конференции благодарностями профессионального сообщества отметили заслуги врачей и ученых в сохранении репродуктивного здоровья. Награду за вклад в репродуктивную медицину получил директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Роман Шмаков.

«Эта награда — признание врачебным сообществом деятельности профессионала, за спиной которого стоит кропотливая ежедневная работа десятков специалистов, дарящих российским семьям шанс на счастье. Врачи Московской области без преувеличения являются сегодня одними из лидеров развития направления репродуктивной медицины в нашей стране», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Российская ассоциация репродукции человека работает 35 лет, развивает и внедряет репродуктивные технологии и новые клинические подходы. Она объединяет врачей, эмбриологов и ученых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.