Моют мусор: блогер Елена рассказала о странных бытовых привычках жителей Европы

Российская путешественница Елена, прожившая месяц в Европе, рассказала о раздельном обращении с мусором, сдаче бутылок и привычках местных жителей, сообщает «Царьград» .

Елена гостила у друзей в Европе и наблюдала за повседневным бытом местных жителей. В блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» она описала привычки, которые показались ей необычными.

В Словении блогер заметила, что местные жители моют мусор перед тем, как выбросить его.

«Оказывается, для европейцев это норма, мусор моют практически все, и делают это для того, чтобы в дальнейшем в мусорках не было неприятного запаха. А также, чтобы не завелись насекомые», — пояснила автор блога.

По словам Елены, пластиковые бутылки жители Европы копят и сдают, получая талоны. В Германии, добавила она, в некоторых домах вещи стирают не дома, а в прачечных.

Ранее путешественница также рассказывала о европейских пенсионерках: по ее наблюдениям, многие женщины не скрывают возраст и не закрашивают седину.

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