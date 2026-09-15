Каждый пятый россиянин назвал атмосферу на работе токсичной

Опрос Ventra показал, что россияне часто работают с неясными задачами, жесткими сроками и злоупотреблением полномочиями, сообщает Газета.ru .

HR-холдинг Ventra опросил работающих россиян о признаках нездоровой рабочей среды. Неясные задачи хотя бы иногда получают 69% респондентов, в условиях жестких дедлайнов работают 68%, о злоупотреблении полномочиями сообщили 60%.

За последние полгода с неожиданными изменениями рабочего процесса столкнулись 76% опрошенных. О буллинге рассказали 7%, еще 18% наблюдали его со стороны, а 56% сталкивались с социальной изоляцией. Регулярную и понятную обратную связь получают 14% участников опроса.

«Результаты показывают, что россияне часто оказываются в ситуациях, которых можно было бы избежать за счет базовых управленческих практик. Четкие задачи, реалистичная оценка нагрузки, регулярная обратная связь не требуют радикальной перестройки бизнеса, но существенно влияют на обстановку. Показательно, что в сложной ситуации сотрудники чаще ищут поддержку вне компании, чем идут к руководителю или в HR. Для бизнеса это важный сигнал: формального наличия HR-функции недостаточно», — прокомментировал исполнительный директор Ventra Services Александр Черников.

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