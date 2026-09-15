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У жениха Анны Семенович нашли долг перед налоговой

У жениха певицы Анны Семенович Дениса Шреера обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой на 732 440 рублей. Долг также числится у компании, которой он владеет наполовину, сообщает Газета.ru .

Согласно данным Федеральной налоговой службы, Денис Шреер не выплатил 732 440 рублей. Предпринимателю принадлежит 50% компании «Аффлатус», задолженность которой составляет 51 тысячу рублей, следует из данных сервиса Rusprofile.

В начале года Семенович опровергала слухи о финансовых проблемах жениха. Певица заявляла, что у Шреера нет долгов, а недоброжелатели распространяют сплетни. Также она говорила, что бизнесмен дарит ей дорогие подарки и оплачивает отпуск.

13 сентября Шреер сделал Семенович предложение после двух лет отношений. Он подарил певице бриллиантовое кольцо дома, и она согласилась.

«Сегодня все изменилось. Я сказала „Да“», — сообщила певица поклонникам в социальных сетях.

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