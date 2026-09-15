В Подольске прошел фестиваль «Православная семья»

Фестиваль «Православная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел 13 сентября в храме Илии Пророка в Лемешове Подольска. На мероприятии чествовали волонтерские семьи, помогающие участникам спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Восьмой ежегодный фестиваль «Православная семья» состоялся в храме Илии Пророка в Лемешове. Мероприятие посвятили Дню семьи, любви и верности и подвигу святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Организаторами выступили Подольское благочиние и волонтерское движение «Милосердие-Подольск».

В программе были концерт творческих коллективов, благотворительная ярмарка, мастер-классы, детский квест, семейная фотозона и конкурс «Наша родословная». Гости также приняли участие в общей трапезе с чаем, пирогами и пряниками.

На фестивале наградили волонтеров движения «Милосердие-Подольск», которые поддерживают участников специальной военной операции. Семьи пекут пироги, участвуют в погрузке гуманитарных грузов, посещают проходящих лечение в Подольске бойцов и пишут письма на фронт.

«Это очень ценно, когда не просто один человек, а целая семья — от мала до велика, муж, жена и дети — участвуют в нашей волонтерской деятельности и благотворительной помощи», — подчеркнул куратор волонтерского движения Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» иерей Антоний Самоделкин.

Семьям вручили благодарственные грамоты от благочиния и волонтерского движения. Средства, вырученные на благотворительной ярмарке, направят на помощь участникам спецоперации и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.