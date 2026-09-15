В Электростали за неделю отремонтировали 1050 кв м дорожных ям

Коммунальные службы Электростали за минувшую неделю выполнили 1050 кв. м ямочного ремонта, устранили нарушения на теплосетях и сетях водоотведения. Итоги работ 14 сентября подвели на оперативном совещании под руководством главы округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оперативное совещание под руководством главы Электростали Филиппа Ефанова прошло в администрации округа 14 сентября. В нем участвовали представители коммунальных, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также социальных учреждений. Они подвели итоги минувшей недели и определили ближайшие задачи.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» выполнили 1050 кв. м ямочного ремонта и восстановили 19 элементов детских игровых площадок. В округе также регулярно убирают мусор и дорожный смет, приводят в порядок улично-дорожную сеть и общественные территории, косят траву.

Теплоэнергетическая компания «Глобус» устранила пять технологических нарушений и заменила 22 погонных метра труб. На Первомайской улице завершается благоустройство после замены теплосетей. Сотрудники «Мособлводоканала» ликвидировали 40 засоров на сетях водоотведения и шесть технологических инцидентов. Коммунальные службы вывезли 745 куб. м незаконно выброшенного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.