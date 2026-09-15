Учитель из Подольска продолжил педагогическую династию с 300-летним стажем

Учитель истории и обществознания Владислав Закубрин четвертый год работает в школе № 1 Климовска и продолжает семейную педагогическую династию с общим стажем более 300 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владислав Закубрин четвертый год преподает историю и обществознание в школе № 1 Климовска. Он стал представителем четвертого поколения педагогов в династии Зубковых, Тарасовых и Минаевых, общий стаж которой превышает 300 лет.

История семьи началась в 1940 году, когда прабабушка учителя Анна Минаева стала педагогом в школе Тульской области. В дальнейшем родственники Владислава работали учителями математики, физкультуры и музыки, а его бабушка Галина много лет руководила школой.

Помимо преподавания, Владислав Закубрин руководит школьным краеведческим музеем. Вместе с учениками он собирает старые дневники, фотографии и личные вещи тружеников тыла, а также передал в музей предметы из семейного архива. Учитель отметил, что работа с первоисточниками помогает школьникам критически мыслить и формировать собственное мнение.

Молодой специалист получил подъемные выплаты и рассматривает участие в программе социальной ипотеки. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пожелал педагогу талантливых учеников, энергии и новых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.