В Подмосковье выставили на торги 155 объектов за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 7 по 11 сентября 2026 года выставил на торги 155 объектов, включая земельные участки, здания и нежилые помещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области с 7 по 11 сентября 2026 года выставил на торги 155 объектов. В их числе 66 земельных участков в аренду, 72 участка на продажу, два здания с земельными участками, семь нежилых помещений на продажу, три — в аренду, два объекта водопользования и три объекта незавершенного строительства.

В Наро-Фоминском округе земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства в деревне Купелицы площадью 29,95 сотки. Начальная цена составляет 253 808,28 руб. в год. В Серпухове земельный участок на продажу для индивидуального жилищного строительства в деревне Новики площадью 20,93 сотки. Начальная цена — 1 152 091,85 руб.

Для бизнеса в Богородском округе земельный участок в аренду под производственную деятельность с начальной ценой 4 047 894 руб. в год. В деревне Емельяновка Коломенского округа нежилое помещение на продажу площадью 31 кв. м выставили с начальной ценой 1 624 000 руб. Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проходят в электронной форме, для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ЗИТ, а также инструкции по участию в земельно-имущественных торгах размещены на странице ККП МО в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.