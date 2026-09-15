В Чехове начали реконструкцию сада Антона Чехова в Мелихове

Реконструкцию сада Антона Чехова начали 14 сентября в музее-заповеднике «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. Участники проекта «ЧеховСад: 4.0» высадили яблони исторических сортов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» приступил к долгосрочному проекту «ЧеховСад: 4.0». Сад реконструируют с сохранением исторического сортового состава и в соответствии с правилами сельскохозяйственной науки. Работы проводят в партнерстве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, специалисты которого подбирают сорта, выращивают посадочный материал и сопровождают посадки.

В акции по высадке яблонь участвовали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель театра «Современник», народный артист России Владимир Машков, артисты театра, сотрудники музея и академии. Участники посадили деревья у флигеля, где была написана «Чайка», и повязали на стволы копии бирок, которыми пользовалась семья Чехова.

Первый сад Чехов заложил в 1890-х годах после приобретения имения площадью 213 десятин. Писатель изучал специальную литературу, выписывал каталоги семян и растений. Сад вымерз в суровую зиму 1940 года, позднее его высаживали колхозники, а в начале 1980-х восстановили сотрудники музея. Новый «театральный» сад должен связать чеховское наследие с современным театром и стать частью развития территории музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.