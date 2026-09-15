В Подмосковье 208 студотрядов работают в 56 образовательных организациях

Студенты вузов и колледжей Подмосковья с начала учебного года могут присоединиться к 208 студенческим отрядам, работающим в 56 образовательных организациях региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенческие отряды объединяют образовательную, добровольческую, творческую, общественную и трудовую деятельность молодежи. В течение учебного года участники проходят образовательные программы, организуют мероприятия и собственные проекты, занимаются творчеством и спортом, участвуют в добровольческих и патриотических акциях.

Весной 2026 года 120 активистов вузов и колледжей региона прошли обучение в Школе командного состава «Связаны делом». Они развивали навыки командной работы, организации деятельности студенческих объединений и медиасопровождения проектов. В зимнем этапе акции «Снежный десант РСО» в 2026 году участвовали более 500 студентов из свыше 40 образовательных организаций. Они помогали социальным и образовательным учреждениям, благоустраивали территории, проводили профориентационные встречи и мастер-классы для школьников.

«Для первокурсника особенно важно достаточно быстро найти свое место в студенческой среде и людей, с которыми ему интересно развиваться. Отряд дает такую возможность», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В регионе действуют педагогические, строительные, сервисные, медицинские, сельскохозяйственные, производственные отряды, отряды проводников и другие направления. Перед трудовыми проектами студенты проходят дополнительную подготовку. Узнать о действующих отрядах можно в своей образовательной организации, а подобрать направление при отсутствии отряда поможет Московское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.