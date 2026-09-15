сегодня в 14:07

Рекорд Дальнего Востока: огромного тунца поймали на удочку во Владивостоке

Руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Расохин поставил новый рекорд, выловив на удочку огромного тунца. Его рост составил 217 см, сообщает официальное представительство Федерации рыболовного спорта Приморского края в соцсети «ВКонтакте» .

Копилка рекордов пополнилась 15 сентября. Вес выловленного спортивным способом тунца составил 232 кг. Его поймали в районе бухты Тихая во Владивостоке. Вываживали тунца четыре часа. Замеры проводили судьи по рыболовному спорту.

На опубликованных кадрах видно, что не только спортсмены, но и туристы спешили сделать памятную фотографию с рекордной добычей.

«Рекорд Дальнего Востока! Никто не побил официально!» — говорит оператор.

Ранее удивительный улов случился у рыбаков на Сахалине. Они поймали огромного тунца, который внутри был напичкан рыбинами кеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.