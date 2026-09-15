Видео: пьяный неадекват напал на школьницу в лифте в ХМАО

В Нижневартовске мужчина ударил девочку, которая ехала с ним в лифте. Инцидент попал на видео, сообщает URA.RU .

Нападение произошло в доме на улице Ленина. На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит в лифте вместе с девочкой. Между ними происходит словесная перепалка. В какой-то момент неадекват что-то кричит, а затем замахивается и ударяет школьницу.

Правоохранители вычислили нападавшего. Им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. В момент нападения на ребенка он был пьян.

Возбуждено уголовное по статье «Побои». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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