В Балашихе начали вакцинацию местного населения от гриппа

В Балашихе стартовала прививочная кампания против гриппа: в 2026 году планируют вакцинировать более 207 тыс. взрослых и свыше 79,5 тыс. детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе началась вакцинация против гриппа. В 2026 году планируется привить более 207 000 жителей старше 18 лет и свыше 79 500 детей и подростков. Кампания направлена на формирование коллективного иммунитета и профилактику эпидемии.

В городские поликлиники уже поступила вакцина для взрослых «ФЛЮ-М», для детей — четырехвалентная «Ультрикс квадри». Препарат защищает от двух актуальных штаммов вируса гриппа А и двух штаммов гриппа В.

«Чтобы у горожан сформировался устойчивый иммунитет в осенне-зимний период, прививаться от гриппа можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», — отметила врач-эпидемиолог Алина Алиева.

Перед вакцинацией пациента осмотрит врач. При отсутствии противопоказаний специалист направит его в прививочный кабинет. Сотрудники администрации также прошли вакцинацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.