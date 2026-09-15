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В Одинцовском округе на маршрут № 39к вышел дополнительный автобус

Дополнительный автобус среднего класса 14 сентября начал курсировать по маршруту № 39к от станции МЦД Одинцово до ЖК «Лайково» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительный автобус среднего класса с 14 сентября 2026 года начал работать на маршруте № 39к «ст. МЦД Одинцово — ЖК „Лайково“». Это должно повысить транспортную доступность и комфорт пассажиров.

На линию вышел автобус ПАЗ «Citymax 9» российского производства с отечественным двигателем. Он вмещает до 84 пассажиров, включая 25 сидячих мест. Автоматические двустворчатые двери упрощают посадку и высадку.

Низкопольная конструкция и функция наклона кузова к остановке сделают поездки удобнее для маломобильных граждан. Система «чистый пол» с креплением сидений и поручней к боковым панелям облегчает уборку салона. Дополнительный автобус позволит увеличить число рейсов и сократить интервалы движения на маршруте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“, — сказал Воробьев.