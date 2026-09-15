сегодня в 15:22

В Верее начали создавать культурно-исторический парк на 48 га

Культурно-исторический парк начали создавать в районе Солнечной улицы в Верее Наро-Фоминского округа. На территории площадью 48 га планируют обустроить тропы, пляжи, детские площадки и экотропу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В районе Солнечной улицы в Верее начали создавать культурно-исторический парк. Символический старт проекту дал молебен, который совершил благочинный церквей Наро-Фоминского округа Олег Митров.

На площадке будущего парка уже проложили дорогу и расчистили территорию. Проект создают как общественное пространство для жителей всех возрастов.

Инициаторами благоустройства выступили президент холдинга Major Михаил Бахтиаров и Наро-Фоминское благочиние. На площади 48 га планируют обустроить прогулочные тропы, детские игровые площадки, пляжи и экотропу. Прокат инвентаря хотят сделать круглогодичным.

«В рамках проекта рассматриваем возможность строительства моста через реку, который соединит два микрорайона Вереи и заметно изменит инфраструктуру города», — поделился планами глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.