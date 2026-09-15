В Балашихе открылся филиал клуба «Активное долголетие»

Филиал клуба «Активное долголетие» начал работу в микрорайоне 1 Мая Балашихи. Для жителей старшего поколения организовали занятия по оздоровительным практикам, творчеству и танцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый филиал клуба «Активное долголетие» открылся в торговом центре «Восточный ветер» в микрорайоне 1 Мая Балашихи. Площадь помещения для занятий составляет 100 квадратных метров.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин отметил, что открытие площадки особенно важно для жителей обособленного микрорайона. По его словам, филиал поможет повысить качество жизни старшего поколения.

В клубе запустили три направления, выбранные по просьбам жителей: оздоровительные практики, декоративно-прикладное творчество, танцы и хореографию. Здесь также будут проводить тематические мероприятия. Директор КДЦ «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева сообщила, что в филиале уже проходят творческие занятия, а на этой неделе начнутся танцевальные. Кроме того, идет набор в детские группы.

Участница проекта Наталья Добротворская рассказала, что записалась на все направления, поскольку площадка находится в шаговой доступности. Присоединиться к занятиям, экскурсиям и культурным программам могут участники проекта «Активное долголетие». Программа реализуется в Балашихе в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.