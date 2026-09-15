Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал позицию Евросоюза по Украине. Он назвал ее «тупой». Отрывок с его высказыванием опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

По словам политика, в отличие от США, европейские лидеры не понимают первопричин украинского конфликта. Западные страны «уперлись в то, что Украина имеет право делать все, что она хочет». Они отказываются признавать Донбасс и Крым российскими.

«„Никогда мы не признаем Крым российским, Донбасс тоже не признаем, только границы 1991 года“. На этой тупой позиции ЕС по-прежнему стоит, по-прежнему записывает в свои политические документы и заявления’, — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что в планах у Европы — увековечить киевский режим. Она хочет сохранить его с русофобией и «со всеми нацистскими штучками».

Ранее Лавров отметил, что некоторые европейские страны периодически предлагают России создать канал связи по украинскому вопросу. Москва никогда не отказывалась от этих предложений.

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