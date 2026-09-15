Прокуратура запросила пожизненный срок маньяку-актеру Гаськову

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для актера Алексея Гаськова, обвиняемого в серии убийств и преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы. Подсудимый полностью признал вину и подтвердил причастность ко всем эпизодам, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

51-летнему Гаськову вменяют серию убийств, сопряженных с изнасилованиями, а также преступления против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечение ее в распитие алкоголя. Мужчина совершал противоправные действия против девочки с 2020 года.

На допросе фигурант подтвердил причастность ко всем убийствам и рассказал детали. Вину он признал полностью.

По версии следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию нападений на девушек. Он действовал в темное время суток: лишал жертв возможности сопротивляться, насиловал и убивал.

География преступлений охватила несколько городов и районов. В Бабушкинском районе Москвы он совершил три убийства за несколько месяцев; в лесопарке Подольска — убийство абитуриентки колледжа; в Пушкине — два убийства в парке в один день, позже там же Гаськов напал с ножом на мужчину; на северо-востоке столицы — два убийства; в Химках — убийство студентки из Перу у общежития. После десятого убийства фигурант уехал в Новосибирскую область.

Суд продолжает рассмотрение дела. Прокуратура настаивает на пожизненном сроке. Ожидается, что приговор будет вынесен в ближайшее время с учетом признательных показаний и тяжести обвинений. По данным следствия, собранная доказательная база включает результаты экспертиз и показания свидетелей.

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