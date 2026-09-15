Предприятия и колледж представили разработки на выставке в Реутове
Фото - © Фотографии предоставлены пресс-службой АО «ВПК «НПО машиностроения»
Выставка «Сделано в Реутове» прошла 12 сентября в рамках празднования Дня города. На ней АО «ВПК „НПО машиностроения“ и колледж „Энергия“ представили разработки и провели мастер-классы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Выставка «Сделано в Реутове» состоялась 12 сентября в рамках празднования Дня города. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России на мероприятии представили АО «ВПК „НПО машиностроения“ и Подмосковный колледж „Энергия“.
На стенде градообразующего предприятия гости познакомились с историей компании и ее разработками, увидели образцы гражданской продукции и макет радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор».
Колледж «Энергия» провел мастер-классы по 3D-печати и топографической съемке, а также организовал битву роботов. Стенды посетили первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Кирилл Лосунчуков, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Алексей Ковязин, представители городского совета депутатов, член регионального совета РО и директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.
«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.