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Предприятия и колледж представили разработки на выставке в Реутове

Выставка «Сделано в Реутове» прошла 12 сентября в рамках празднования Дня города. На ней АО «ВПК „НПО машиностроения“ и колледж „Энергия“ представили разработки и провели мастер-классы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Выставка «Сделано в Реутове» состоялась 12 сентября в рамках празднования Дня города. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России на мероприятии представили АО «ВПК „НПО машиностроения“ и Подмосковный колледж „Энергия“.

На стенде градообразующего предприятия гости познакомились с историей компании и ее разработками, увидели образцы гражданской продукции и макет радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор».

Колледж «Энергия» провел мастер-классы по 3D-печати и топографической съемке, а также организовал битву роботов. Стенды посетили первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Кирилл Лосунчуков, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Алексей Ковязин, представители городского совета депутатов, член регионального совета РО и директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.