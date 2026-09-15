Эксперт Малов объяснил, почему самозапрет не спасает от рассрочки

Самозапрет на кредиты не распространяется на рассрочку от застройщиков, хотя обязательства по ней могут достигать миллионов рублей, сообщает АБН24 .

Стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов пояснил, что самозапрет действует для потребительских кредитов в банках и микрофинансовых организациях, но не для рассрочки от застройщиков. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 сентября сервис подключили 22 млн человек.

Малов выделил три схемы. При первой покупатель теряет скидку за полную оплату: у крупного московского девелопера разница достигает 26,6%, что при взносе 30% и сроке 22 месяца соответствует 48% годовых. Во второй проценты начисляют на остаток, в третьей скидка сохраняется и переплаты нет.

С апреля 2026 года закон запрещает разные цены при оплате сразу и в рассрочку, но для договоров долевого участия действует исключение. Эксперт рекомендовал сравнивать цену квартиры в рассрочку с ценой при полной оплате, учитывать сумму фактического займа и срок. Большой первоначальный взнос не всегда делает такую сделку выгоднее.

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