сегодня в 14:58

Радость православных в Христе: верующим объяснили, почему лица на иконах суровые

Читатели журнала «Фома» поинтересовались у священнослужителей, почему на иконах так много суровых лиц, если Христос говорил: «Всегда радуйтесь». Им объяснили, что радость православных заключается в самом Христе и единении человеческого духа с Духом Божиим.

Православные, как и другие люди, могут уйти в суету земных забот. Эти хлопоты выходят на первый план, заслоняя собою Христа. Тогда духовная радость покидает человеческое сердце.

Сразу после слов «Всегда радуйтесь!» в Новом Завете идет наставление: «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5:17). Не растерять радость в сердце поможет молитва. Но молитва — это всегда труд.

«Христианин всегда радуется, только если непрестанно молится», — отмечают в журнале «Фома».

Строгие лики на иконах являют образ молитвенного труда святых, без которого Евангельскую радость испытать невозможно.

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