Автобусы маршрута № 14к заезжают к ППЗ «Конкурсный» в Сергиевом Посаде

Автобусы маршрута № 14к в Сергиево-Посадском округе с 15 сентября начали заезжать к остановке ППЗ «Конкурсный», чтобы обеспечить школьникам беспересадочный проезд до учебных заведений микрорайона Семхоз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Сергиево-Посадском округе с 15 сентября изменили схему маршрута № 14к «ТЦ Капитолий — Школа № 14». Часть автобусов теперь заезжает к остановке ППЗ «Конкурсный», расположенной рядом с Племенным птицеводческим заводом «Конкурсный».

Изменение ввели для беспересадочного транспортного обслуживания школьников микрорайона Конкурсный, которые ездят в учебные заведения микрорайона Семхоз. По новой схеме ежедневно выполняют четыре рейса: от остановки ППЗ «Конкурсный» в 07:50 в сторону школы № 14 и от остановки «мкр. Семхоз» с заездом к ППЗ «Конкурсный» в 14:00, 15:00 и 16:00.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Проезд можно оплатить банковскими картами, а также картами «Тройка» и «Стрелка».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.