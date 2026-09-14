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Рыбаки поймали фаршированного тунца на Сахалине — видео

Общество
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Удивительный улов случился у рыбаков на Сахалине. Они поймали огромного тунца, который внутри был напичкан рыбинами кеты, сообщает Amur Mash.

Тунца длиной 231 см поймали в заливе Мордвинова возле села Охотского. На опубликованных кадрах удивленные рыбаки достают из желудка рыбины восемь тушек рыбы кеты. Судя по всему, тунец глотал добычу целиком.

«Все говорят: куда красная рыба делась? А тунчик ее кушает!» — говорит удивленный оператор.

В том числе в желудке тунца нашли одну рыбу-серебрянку. Рыбаки считают этот случай уникальным, потому что обед добычи оказался слишком крупным.

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