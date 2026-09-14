Запуск 5G в России: где уже запущен сервис, как подключить и могут ли новые технологии навредить здоровью

В материале РИАМО рассказываем о том, где в России уже запущен быстрый мобильный интернет, какие устройства способны поддерживать 5G и почему шапочки из фольги делать не обязательно.

Где работает 5G в России: список городов и операторов

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11 сентября в Минцифры сообщили о запуске сервисов 5G в 16 городах России: «Доступ к 5G в самое ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в российских мегаполисах. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Планируется, что до конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов нашей страны».

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы операторов «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» и «ВымпелКом» (Билайн). Еще в 13 городах сервисы создаются одним или двумя операторами, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуд Шадаев.

Сейчас 5G работает на существующей инфраструктуре. На сегодняшний день сервисами LTE каждый день пользуются 95% абонентов мобильной связи. Сети мобильной связи четвертого поколения охватывают 90% всей населенной территории нашей страны.

Заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что уже сейчас на существующей инфраструктуре скорость передачи удалось повысить на 20-25%. В дальнейшем будет произведен переход на новые частоты, которые уже предоставлены операторам. К 2032 году планируется, что 5G будут раздавать только отечественные базовые станции.

Что такое 5G и чем новая сеть отличается от 4G

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

5G — это пятое поколение мобильной связи. В мире впервые такие сети были запущены в Южной Корее к зимним Олимпийским играм в 2018 году. Через год началась коммерческая эксплуатация этих сетей.

Сети, естественно, имеют ряд преимуществ:

Скорость составляет в среднем от 300 до 900 Мбит/с (у 4G максимум — 100 Мбит/с).

Меньше задержка при передаче пакета данных (до 1–5 мс)

Можно одновременно подключать большое число устройств.

Повышена энергоэффективность оборудования.

Внедрены более строгие протоколы кибербезопасности.

Внедрение 5G важно не столько для обычных пользователей, сколько для развития телемедицины, систем беспилотного вождения, промышленного интернета, концепций «умного дома», для целого ряда крупных предприятий. Поэтому основной целевой аудиторией является все-таки бизнес, а для пользователей связь на первом этапе станет лучше на 18-20%.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что запуск 5G в России происходит спустя семь лет после запуска в других странах и, вероятно, сеть не будет сильно востребована у частных пользователей, поскольку такая мощность «просто не нужна».

Какие смартфоны поддерживают 5G в России

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Как рассказал РИАМО лидер международного фиджитал-проекта «Удобный город» Александр Касьянов, для работы в сетях пятого поколения абонентское оборудование должно быть оснащено специализированным модулем связи и поддерживать частотные диапазоны. Они должны быть выделены в конкретной стране.

«Поэтому само по себе внедрение 5G не гарантирует, что конкретный пользователь сможет подключиться. Все зависит и от зоны действия оператора, и от конкретного устройства», — говорит эксперт.

Он добавил, что владельцы iPhone, например, могут не получить доступ к частотам 5G на территории России из-за ухода компании Apple с российского рынка. Технически нужна поддержка новых частот, а Apple держит активацию 5G «под жестким контролем на уровне прошивки», для подтверждения корректной работы сети нужна коммуникация оператора с компанией, чего нет на данный момент.

Александр Касьянов уверен, что для пользователей разница между iPhone и другими устройствами будет минимальной, так как покрытие пока будет точечным.

Список устройств, поддерживающих 5G, можно найти на сайтах производителей или операторов, например, здесь. По словам главы «МегаФона» Хачатура Помбухчана, Samsung и Apple пока не разблокировали на своих телефонах 5G для нашего региона, а прием сигнала нового поколения в России остается доступным на устройствах ряда производителей из КНР.

Опасен ли 5G для здоровья: правда и мифы об излучении

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Почти все новые явления вызывают волну мифов и недоверия. Так происходит и с сетями 5G — говорят, что сети вызывают рак, излучение от вышек может вызывать мутации, головные боли, а самое нелепое — это то, что распространение коронавируса напрямую связано с технологиями 5G.

Забастовки против установки вышек проходят в разных точках мира. Были известны случаи поджога вышек на фоне распространения слухов о том, что 5G напрямую связано с распространением коронавируса.

Ни одно опасение не нашло научных подтверждений. По словам специалистов, на сегодняшний день нет доказательств того, что сети нового поколения негативно сказываются на здоровье.

Реальность заключается в том, что в 5G используются электромагнитные поля, которые относятся к неионизирующему излучению, а оно не обладает достаточной энергией для повреждения ДНК или клеток организма. Более того, научно подтверждено, что вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, передаются воздушно-капельным путем. А вот фактов о том, что вирус передают радиоволны или сети 5G, нет ни в одной научной работе.

Исследования показывают, что воздействие 5G на организм не превышает установленных международными стандартами пределов. ​Волны 5G поглощаются в основном поверхностными слоями кожи и не достигают внутренних органов.

Кроме того, технология 5G проходит тщательные проверки и соответствует установленным стандартам безопасности. Поэтому важно не верить слухам и не поддаваться панике, а опираться на научные и подтвержденные данные.