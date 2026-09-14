Свалку цинковых гробов обнаружили под Волгоградом

Жители города Камышин Волгоградской области обнаружили свалку цинковых гробов и ящиков, в которых, по их мнению, перевозили в том числе участников СВО. На элементах жуткой находки даже написаны фамилии, сообщает V1.RU .

«Вот такая дичь творится на кладбище, цинковые гробы и ящики от них выброшены на стихийную свалку. Мы в ужасе были от увиденного, на ящиках даже фамилии есть», — пишет житель города.

Гробы обнаружили на кладбище Камышина, недалеко от аллеи, где покоятся погибшие участники спецоперации. В администрации города журналистов направили с вопросами к ритуальной службе и отметили, что им жалобы не поступали.

Ритуальные агенты согласились, чтобы гробы должны утилизироваться по особым правилам, однако откуда они там взялись, ответить никто не смог.

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