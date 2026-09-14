Олеся Судзиловская не пожалела о рассказе о домогательствах режиссера

Актриса Олеся Судзиловская рассказала, что не жалеет об откровениях о домогательствах со стороны режиссера. Ранее она сообщила, что столкнулась с нежелательным вниманием в Театре имени Маяковского, но фамилию режиссера не назвала.

«Я не называла никаких фамилий. И, к счастью, в моей судьбе не случилось ничего такого, что меня могло как-то смутить, заставить сомневаться в своем поступке. Ничего не произошло. Человек повел себя позже в этой ситуации очень корректно, интеллигентно, не встреченный обоюдной любовью. Поэтому почему мне нельзя об этом сказать? Наоборот, это прекрасно, что так позитивно получилось выйти из этой истории. Бывает, когда у людей случается по-другому», — заявила Судзиловская.

Сейчас актриса занята работой в театре, кино и музыке. Она поставила спектакль, написала к нему пьесу и выступила в консерватории.

«Я сама поставила спектакль, написала к нему пьесу и спела в консерватории. У меня появилась новая ипостась — певица. Это, наверное, один из самых крупных этапов в моей работе. Я во всех направлениях! Я не отпускаю ни театр, ни кино», — поделилась Судзиловская.

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