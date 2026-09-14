Врачи Домодедова удалили опухоль яичника и сохранили орган пациентке

сегодня в 16:02

Врачи гинекологического отделения Домодедовской больницы прооперировали 40-летнюю женщину с опухолевидным образованием яичника. Благодаря своевременному обращению и точной диагностике вмешательство провели лапароскопическим методом и сохранили орган.

Заведующая гинекологическим отделением Ольга Гришина сообщила, что доброкачественный характер образования подтвердили исследования крови на онкомаркеры.

«Операция прошла планово: был удален только очаг заболевания, а функция яичника сохранена», — отметила Гришина.

Врач подчеркнула, что своевременное обращение помогло избежать экстренной ситуации: образование могло увеличиться или привести к перекручиванию придатков. Специалисты рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога, чтобы предотвратить серьезные осложнения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.