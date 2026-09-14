Более 12 тыс жителей Реутова отметили 86-летие города

Жители Реутова 12 сентября отметили 86-летие города спортивными, культурными и творческими мероприятиями, которые посетили более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный день начался в парке «Фабричный пруд» с забега «Успех в единстве». В нем участвовали более 250 жителей разных возрастов, все бегуны получили памятные медали.

В Музейно-выставочном центре открылась экспозиция «Арт-Реутов» с картинами, фотографиями и изделиями ручной работы мастеров из разных регионов страны. На улице Победы работали выставки техники МЧС и ретроавтомобилей Государственного военно-технического музея. В школе № 10 прошел фиджитал-турнир, объединивший компьютерную игру и футбол.

В Центральном парке и на Фабричном пруду для детей организовали мобильный планетарий, мастер-классы, фестиваль робототехники и картинг. Гости также посетили тренировки по пляжному волейболу, единоборствам, лазертагу, балету, армрестлингу, воркауту и йоге.

На концертных площадках выступили коллективы Реутова и Балашихи. В Центре культуры и искусств представили выставку «Сделано в Реутове», посвященную достижениям 14 городских производств, включая АО «ВПК „НПО машиностроения“.

На празднике работали площадки сбора гуманитарной помощи и написания писем бойцам и жителям новых регионов. Программу завершили фестиваль красок и большой концерт живой музыки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.