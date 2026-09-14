Дронов сообщил Путину о росте числа первенцев в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил президенту Владимиру Путину, что число первенцев в регионе за полгода выросло с 623 до 647, пишет «Бриф24» .

Александр Дронов рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки молодых, студенческих и многодетных семей. В регионе действуют выплаты в 350 тысяч рублей при рождении первенца и 800 тысяч рублей — при рождении третьего и последующих детей. С сентября 2025 года дети из многодетных семей после успешной итоговой аттестации гарантированно поступают на бюджет в колледжи области.

«В результате в нашем регионе стало рождаться больше первых малышей — за шесть месяцев 2026 года в регионе родились 647 детей, а за аналогичный период прошлого года 623», — рассказал Дронов.

Новгородская область участвует в пилотном проекте по повышению рождаемости: для этого выбрали Валдай, Старую Руссу и Боровичи. С 2027 года региональный капитал «Новгородская семья» расширят: семьи смогут получить по миллиону рублей на каждого ребенка, начиная с четвертого, для улучшения жилья, оплаты детского сада или покупки автомобиля.

На встрече также обсудили здравоохранение. В области ввели девять мер поддержки медработников, которыми за полтора года воспользовались 280 специалистов. С 2025 года в регион приехали 353 медика. В медицинском институте учатся более 2 тысяч человек, включая 461 ординатора.

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