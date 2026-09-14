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Сбер присоединился к празднованию Дня города в Долгопрудном

Сбер и СберНПФ развернули интерактивную площадку на Дне города в Долгопрудном. Гости крутили «Колесо фортуны» и получали промокоды и фирменные стикерпаки, для детей работала зона аквагрима, а со СберКотом фотографировались целыми семьями. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Представители СберНПФ консультировали жителей по вопросам долгосрочного финансового планирования и дарили мерч фонда.

Управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков рассказал, что компании было важно стать частью городского праздника и сделать площадку, интересную и детям, и взрослым.

«Вместе со Сбером в мероприятии принял участие СберНПФ, поэтому гости могли не только весело провести время, но и получить полезную информацию», — прокомментировал Языков.

Житель Долгопрудного Максим рассказал, что они пришли всей семьей на празднование дня города.

«Дети сделали аквагрим и сфотографировались со СберКотом, а мы получили консультацию СберНПФ. Получилось весело и полезно», — подчеркнул местный житель.