Студенты техникума в Одинцове почтили память жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября в России и других странах мира. В преддверии памятной даты, 11 сентября, в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» прошли мероприятия, посвященные погибшим.

Советник директора по воспитанию Инна Кузнецова вместе с активом студентов организовала уроки мужества. Участникам рассказали об истории Международного дня памяти жертв фашизма, уважении к памяти погибших и гражданской ответственности.

В завершение студенты посмотрели художественный фильм «Группа крови». Картина помогает глубже осмыслить трагедию и героизм военных лет, а также важность сохранения мира и предотвращения повторения исторических ошибок.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.