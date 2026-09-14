В Химках провели акцию «Старт в долголетие»

Жители Химок накануне прошли диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию в рамках акции «Старт в долголетие» в поликлинике № 2 на улице Лавочкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областная акция «Старт в долголетие» прошла 13 сентября в поликлинике № 2 на улице Лавочкина в Химках. Мероприятие направили на профилактику заболеваний и повышение доступности медицинской помощи для жителей округа.

Посетители могли пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, обследование щитовидной железы и диспансеризацию репродуктивного здоровья. В поликлинике также работали школы здоровья, неотложной помощи и артериального давления.

Жителям сделали прививки от гриппа и пневмококковой инфекции взрослым и детям, а также предложили обследование на вирусный гепатит С. Для участия требовались паспорт и полис ОМС, предварительная запись не была нужна — обследования проводили в порядке живой очереди.

«Профилактика — это самый надежный вклад в свое здоровье. В химкинских поликлиниках подобные акции проводятся регулярно, наша цель — сделать медицину максимально доступной и удобной для каждого жителя», — отметила депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.