Отправил в нокаут: охранник клуба на Арбате избил посетителей

В одном из клубов на Арбате произошел конфликт между 22-летним охранником и посетителем. Ссора закончилось тем, что первый отправил гостя в нокаут, сообщает «112» .

Двое мужчин отдыхали в заведении. У одного из них начался конфликт с охранником. Недолго думая, тот нанес клиенту несколько ударов.

На опубликованных кадрах видно, как охранник бьет одного мужчину, тот падает со стула. Затем он наносит несколько ударов второму. Пока очевидец пытается привести в чувства первого пострадавшего, двое мужчин отходят и продолжают ссориться.

В какой-то момент охранник снова наносит сокрушительный удар, после которого пострадавший падает, ударяется головой о пол и теряет сознание. Врачи диагностировали у него ушиб головы, а охранника задержали правоохранители.

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