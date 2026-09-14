Тело нашла племянница: балетмейстер Лилия Сабитова скончалась в Москве
Фото - © Виталий Савельев/РИА Новости
Народная артистка России, балетмейстер Лилия Сабитова умерла в Москве. Причины смерти устанавливают, сообщает газета «Известия».
Тело 73-летней Лилии Сабитовой обнаружила ее племянница в московской квартире. Причины смерти выясняются.
Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Она окончила Ташкентское и Московское хореографические училища, работала солисткой и балетмейстером.
В 1990 году Сабитова стала художественным руководителем собственного коллектива, позднее получившего название «Театр балета „Московия“». Артистка гастролировала в США, Китае, Франции, Италии, Аргентине, Австралии, Португалии, Японии и Испании. В 1987 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1995-м — народной артистки России.
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