Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в выборах

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что Подмосковье — это прежде всего люди, а все изменения вокруг — результат труда огромного числа людей. Речь идет про врачей и учителей, строителей и инженеров, водителей, предпринимателей, работников предприятий и других специалистов. Каждый вносит свой вклад в развитие региона.

По словам губернатора, для него важно быть рядом с людьми, которые нуждаются в поддержке. Особенно это касается участников СВО и их близких. Власти региона продолжат выполнять все обязательства перед защитниками и помогать им в любых ситуациях.

Помимо этого, Воробьев поблагодарил всех, кто доверяет властям, а также тех, кто говорит о проблемах, указывает на недостатки и предлагает улучшения. Именно такая обратная связь помогает видеть реальную картину и двигаться вперед.

«Подмосковье меняется каждый год. Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом!» — заключил глава региона.

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.

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