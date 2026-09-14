Активист Десятова: волонтерство помогает человеку становиться взрослее

Благодаря волонтерской деятельности человек становиться взрослее и начинает лучше понимать, что происходит вокруг, и насколько важна взаимопомощь, сообщила РИАМО волонтер Екатерина Десятова из городского округа Пушкинский.

«Учишься работать в команде, брать ответственность за свои решения и свое время. Появляется больше уверенности в себе, потому что понимаешь: ты способен приносить реальную пользу. Эти изменения остаются с человеком и в обычной жизни», — объясняет активистка.

Она подчеркнула, что больше всего на работу ее вдохновляют люди, ради которых и проводится работа. Дорогого стоит, когда после мероприятий видишь искренние эмоции и благодарность людей.

Десятова добавила, что не меньше вдохновляет и команда — рядом всегда есть единомышленники, которые готовы поддержать любую хорошую инициативу. Вместе работать гораздо легче и интереснее. Желание продолжать работу проявляется само собой.

Как стать волонтером в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действуют более 68 тысяч волонтеров, об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Добровольцы уже совершили свыше 13 тысяч добрых дел и приняли участие почти в 18 тысячах мероприятий. Адреса и контакты штабов «Волонтеров Подмосковья» доступны на официальном сайте движения.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте: указать ФИО, прикрепить фотографию, оставить контакты для связи и ссылки на соцсети. Также необходимо кратко рассказать о себе и объяснить, почему человек хочет помогать другим. Процедура регистрации простая и занимает минимум времени.

Участники движения получают ряд привилегий, включая страхование жизни, фирменный мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия, благодарности и грамоты. Волонтеры также могут участвовать в грантовых конкурсах и премиях, что открывает дополнительные возможности для реализации их инициатив.

Более подробную информацию о деятельности волонтеров и условиях участия можно найти в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Развитие добровольческого движения остается одним из приоритетов региональной власти, которая активно поддерживает инициативы жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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