Ксения Собчак нашла «порно-комнату» у 70-летнего Анатолия Вассермана

Во время интервью Ксения заглянула в спальню звезды «Свой игры», которая одновременно служит ему рабочим кабинетом. Интерьер оказался неожиданным: на стенах висели многочисленные плакаты с обнаженными девушками, а среди вещей обнаружилась коллекция порно-кассет.

«Национальных отличий имеет, конечно, не мало. Но нет таких, что влияют на восприятие», — ответил Анатолий Александрович на вопрос Собчак, какое порно он предпочитает.

Много лет назад Анатолий Вассерман дал обет целомудрия и никогда не вступал в отношения с женщинами. Сегодня депутат Госдумы называет это решение «юношеской глупостью» и сожалеет о нем, но не намерен нарушать данное слово.

Ранее известный участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал, почему отказался от своего культового жилета.

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