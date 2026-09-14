Фестиваль православной культуры впервые прошел в Наро-Фоминске

Для города это стало ярким событием — такого праздника здесь еще не было. Во многом он состоялся благодаря благословению и поддержке архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы. Идею подсказал опыт города-побратима Бобруйска, а подготовкой занялся заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно.

Программа получилась насыщенной и разноплановой. На ярмарке ремесленников можно было увидеть товары местного производства — от кукол и украшений до посуды. Вдоль всей набережной развернулись тематические площадки. В игровой зоне ждали настольные игры прошлых эпох. В локации семейных традиций «Нить поколений» все желающие могли научиться вязать коврики крючком. Выставка «Утерянные и вновь обретенные православные святыни земли Наро-Фоминской» рассказывала о святынях родного края, а у лофтов, в уютном павильоне у реки, расположилась литературная и просветительская гостиная «Свет мудрости».

Центральным событием дня стал вокальный конкурс местных коллективов «Добра связующая нить». Лучшие номера вошли в вечернюю программу вместе с выступлениями известных артистов: Московского государственного академического театра танца «Гжель», заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно, заслуженного артиста России Игоря Демарина, солиста Большого театра Республики Беларусь Тараса Присяжнюка и других исполнителей.

Праздничная атмосфера на набережной сохранялась до самой ночи: пространство было наполнено музыкой, творчеством и теплым общением. Фестиваль «Берег» показал, как много в городе неравнодушных людей, готовых сохранять и передавать традиции. Несомненно, у него есть все, чтобы стать доброй ежегодной традицией Наро-Фоминска.