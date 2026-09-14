сегодня в 21:34

Жителей Подмосковья предупредили о тумане предстоящей ночью и утром 15 сентября

Туман с видимостью 200-700 метров ожидается местами на территории Подмосковья предстоящей ночью и утром 15 сентября, сообщает пресс-служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в России (РСЧС) в Московской области.

Местных жителей призвали быть внимательным и осторожными, а в случае ЧП звонить по телефону 112.

Также, согласно прогнозам синоптиков, туман с видимостью 200-700 метров ожидается ночью и утром вторника на территории столицы.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.