Ничего не делают: в Москве нашли общественный туалет со странными мужчинами

Пользователи соцсетей обратили внимание на странные отзывы на общественный туалет в здании на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы.

«Ничего не обычного, просто отзывы на общественный туалет в Москве. Как думаете, что они там делают?» — поинтересовалась пользователь _veres.official в соцсети Threads*.

На «Яндекс Картах» жители и гости столицы оставили следующие отзывы: «Туалет чистый, от метро близко. Но! Стоят мужики, взрослые, около 10 человек. Не разговаривают, ничего не делают, просто стоят. Жутковато»; «Туалет самый обычный, но внутри стоят несколько странных мужчин, кто-то делает вид, что справляет нужду, а кто-то просто смотрит в стену. Странное место»; «В этом туалете вечно трутся странные челы. Каждый раз захожу и вижу, что несколько человек стоят. Просто стоят».

Пользователи соцсетей не смогли обойти стороной необычные отзывы на общественный туалет: «Может там портал в министерство магии? А женский проверял кто-то?», «Наконец-то, мужчины прочувствовали, что значит опасаться мужчин!», «2 часа стоял наблюдал, как другие стоят наблюдают» и др.

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