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Белок в моче: у россиянина отказала почка из-за многолетнего приема протеина

Общество

У россиянина отказала почка из-за многолетнего приема протеина. ЗОЖ для мужчины обернулся серьезными проблемами, сообщает Baza.

Пациент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского долгое время принимал белковые добавки и активно занимался спортом. Однако это привело к проблемам со здоровьем. Сначала у него поднялось артериальное давление, затем начались сильные головные боли и появился белок в моче.

Заболевание быстро прогрессировало, хотя симптомы казались не слишком серьезными. В результате мужчине потребовался гемодиализ, а позже — трансплантация почки.

Операция прошла успешно. Пациент восстанавливается. К физическим нагрузкам он сможет приступить только после консультации с врачом, но это будет не скоро.

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