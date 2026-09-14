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Болельщицы устроили драку на трибуне во время матча «Краснодар» — «Акрон»

Болельщицы устроили драку на трибуне во время матча «Краснодар» — «Акрон» (Тольятти) в рамках 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, сообщает 112 .

Во время игры две женщины сначала выясняли отношения на словах. Однако словесная перепалка быстро переросла в драку.

На опубликованных кадрах видно, как болельщицы сцепились прямо на трибуне. Разнимать участниц конфликта пришлось мужчинам, сидевшим рядом.

Матч проходил накануне на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и завершился со счетом 1:1.

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