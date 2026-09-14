Рыжая угонщица: кошка за рулем автомобиля устроила ДТП в Казахстане

Инцидент произошел в Туркестане. На опубликованных кадрах видно, как рыжая кошка запрыгнула в салон автомобиля без водителя и пассажиров. Затем легковушка покатилась и врезалась в бетонный забор, после чего пушистая поспешила скрыться с места ДТП. В момент бегства кошку попытался пнуть разъяренный владелец авто.

В результате необычной аварии пострадавших нет. Предположительно, мужчина оставил автомобиль на передаче, а запрыгнувшая в салон кошка задела рычаг КПП.

«Месть великого кошака», «Кот бы педали не перепутал», «Это кот. Хотел подкатить к кошке на крыльце», «С ручника сняла что ли?», «Кошки чувствуют людей. Она не один день планировала эту месть», «Кошки вообще водить не умеют, вот у меня кот норм паркуется», «Я просто слышал такое, что в Туркестанской области орудует банда бродячих котов-угонщиков. Угоняют в основном старые тачки 90-00-х годов», — с юмором пишут пользователи в комментариях под видео.

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