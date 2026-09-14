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Подросток забил незнакомого мужчину на автобусной остановке в Чувашии

17-летний подросток до смерти избил незнакомого мужчину на автобусной остановке в Чувашии, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Инцидент произошел в Новочебоксарске. Согласно данным следствия, 31 августа юноша жестоко избил незнакомого мужчину на автобусной остановке. Нападавший нанес множество ударов кулаком по голове потерпевшего, который скончался в больнице от полученных травм.

Злоумышленника задержали. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом в отношении несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для закрепления доказательной базы.

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