«Чисто в теории не могла выпасть?»: пассажир нашел вставную челюсть в самолете

На опубликованных кадрах видно, как мужчина заметил вставную челюсть под сидением самолета. Затем он обратился к пассажиру: «Чисто в теории у вас челюсть не могла выпасть?», тактично подсказав, что она лежит на полу.

«Не теряйте, пожалуйста, челюсть в самолете, а то я не знаю потом, как с таким вопросом тактично подойти», — подписал видео lavrentyev01 в Instagram*.

«Челюсть бесплатно летит в Дубай», «В теории не могла, на практике просто под сиденьем лежит», «Запредельная вежливость», «Она как не заметила что сидит без челюсти?», «Турбулентность», «У меня упала челюсть от просмотра», «Это топ необычных диалогов в самолете», — со смехом пишут комментаторы под видео.

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