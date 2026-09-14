«Чисто в теории не могла выпасть?»: пассажир нашел вставную челюсть в самолете
Мужчина помог другому пассажиру найти вставную челюсть, потерянную на борту самолета во время выполнения рейса.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина заметил вставную челюсть под сидением самолета. Затем он обратился к пассажиру: «Чисто в теории у вас челюсть не могла выпасть?», тактично подсказав, что она лежит на полу.
«Не теряйте, пожалуйста, челюсть в самолете, а то я не знаю потом, как с таким вопросом тактично подойти», — подписал видео lavrentyev01 в Instagram*.
«Челюсть бесплатно летит в Дубай», «В теории не могла, на практике просто под сиденьем лежит», «Запредельная вежливость», «Она как не заметила что сидит без челюсти?», «Турбулентность», «У меня упала челюсть от просмотра», «Это топ необычных диалогов в самолете», — со смехом пишут комментаторы под видео.
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